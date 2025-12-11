مقترح إنشاء "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على طاولة رئيس الوزراء

18 حجم الخط

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مقترح إنشاء "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب"، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل المقترح الذي يعد أحد أهم المشروعات البحثية والتعليمية المتكاملة، مؤكدًا أنه يستهدف توحيد الجهود في القطاع الصحي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، بما يحول المدينة المقترحة إلى مركز إقليمي للبحث العلمي والتدريب الطبي عالي الجودة.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن المشروع من شأنه رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها الهيئة، بما يتماشى مع التوسع المستمر في خارطة الخدمات الصحية وتنفيذ الاستراتيجية الصحية للدولة.

وأضاف أن المدينة ستضم مركز تدريب عالي الكفاءة، إلى جانب جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية، بما يعزز من قدرات الكوادر الطبية في المجالات السريرية والأكاديمية.

وأشار عبد الغفار إلى أن التصميم المقترح لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية يأتي وفق أحدث أكواد المنشآت الصحية ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، إضافة إلى الالتزام بمعايير المستشفيات الخضراء.

كما يتميز التصميم بالمرونة الكافية للتوسع المستقبلي وزيادة حجم الخدمات دون التأثير على سير العمل، إلى جانب توفير بنية تحتية رقمية متقدمة تعتمد على التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

ويأتي طرح المقترح في إطار توجيهات الحكومة بدعم مشروعات البحث العلمي والتطوير المهني في المجال الطبي، وبما يسهم في تقديم خدمة علاجية على أعلى مستوى، وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاع الصحي المتنامية.

أبرز ما جاء في لقاء رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا بالعاصمة الجديدة لمتابعة مستجدات عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان.

وزير الصحة يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر).

مشروع مدينة النيل الطبية يشمل مبنى الامتداد، خدمات طبية متنوعة، مبنيي سكن للأطباء، مركز أبحاث، مبنى ملحق للمستشفى، العيادات الخارجية، والجراج متعدد الطوابق.

استعراض امتداد المبنى الخلفي للأورام المخصص لعلاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.

عرض مقترح إنشاء مستشفى النيل النموذجي للأطفال وربطه بمعهد ناصر ليكون جزءًا من مشروع مدينة النيل الطبية.

مناقشة مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب كمشروع بحثي وتعليمي متكامل.

المشروع الجديد يستهدف توحيد الجهود والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية في القطاع الصحي.

مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية ستوفر تدريبًا طبيًا متميزًا وخدمة علاجية بمعايير عالمية.

المشروع يرفع كفاءة الخدمات العلاجية بما يتماشى مع خارطة الخدمات الصحية والاستراتيجية الصحية للدولة.

تضم المدينة مركز تدريب عالي الكفاءة وجامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.

التصاميم تعتمد أحدث أكواد المنشآت الصحية ومعايير الاعتماد والرقابة الصحية ومكافحة العدوى.

المشروع يراعي معايير المستشفيات الخضراء والتوسع المستقبلي دون تعطيل الخدمة.

تجهيز بنية تحتية رقمية قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

استعراض منهجية إعداد فصل التنمية البشرية في السردية الوطنية.

إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية في تحديد أولويات السياسات وتوحيد الرؤية بين الوزارات.

تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات الأداء ضمن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية.

الإطار يتضمن سياسات لتمكين الإنسان في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية.

