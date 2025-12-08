غرفة عمليات الشعب الجمهوري تتابع تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

ترأس اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أعمال غرفة العمليات المركزية بالحزب لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج، في انتخابات مجلس النواب.

التصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب

يأتي ذلك في إطار الجولة الأولى للتصويت في الثلاثين دائرة الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

تفاصيل غرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري لمتابعة التصويت في انتخابات مجلس النواب

وتضم غرفة العمليات عددًا من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، بالإضافة إلى كوادر وشباب الأمانة المركزية، حيث تعمل الغرفة على متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المصرين بالخارج، لضمان تيسير مشاركة المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم في البرلمان.

دعوة المواطنين للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب

ويدعو حزب الشعب الجمهوري أبناء مصر في الخارج إلى المشاركة الإيجابية والواسعة في الانتخابات، ويؤكد أن صوت كل مصري يمثل دعمًا لمسيرة الدولة واستكمالًا للاستحقاقات الدستورية، وأن المشاركة الواعية تسهم في تعزيز الحياة النيابية وترسيخ الاستقرار السياسي.

تفاصيل التصويت في الدوائر الملغاة بانتخابات مجلس النواب

الجدير بالذكر، أن الاقتراع بالخارج يبدأ اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة تُجرى فيها العملية الانتخابية، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يؤثر على انتظام وحسن سير عملية التصويت.

