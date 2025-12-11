تفاصيل اجتماع رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية

18 حجم الخط

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الأربعاء، فعاليات "الاجتماع الخامس عشر للمكتب التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية"، الذي ترأسه السفير علي يوسف الشريف، الأمين العام الأمين العام لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية.

الاجتماع الخامس عشر للمكتب التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المصري سابقًا، والسفير الفريق أول ركن المهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وماجد جانق رونق، ممثل جمعية الصداقة الصينية العربية، ورؤساء وممثلي جمعيات الصداقة العربية الصينية في كل من الأردن وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق والكويت وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن، وبمشاركة ادارة منظمات المجتمع المدني وإدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الأسيوي بالأمانة العامة.

التنامي الملحوظ في مستوى الشراكة العربية الصينية على الصعيدين الرسمي والشعبي

افتتح السفير علي يوسف الشريف، الأمين العام لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية، الاجتماع بكلمة أكد من خلالها أن العلاقات العربية الصينية حققت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية، ليس فقط على مستوى الحكومات، بل أيضًا على مستوى التواصل الشعبي والثقافي والعلمي.

كما أشار إلى أن الاجتماع يأتي في ظل التنامي الملحوظ في مستوى الشراكة العربية الصينية على الصعيدين الرسمي والشعبي الأمر الذي يضع على عاتق جمعيات الصداقة مسؤولية مضاعفة الجهود لمد جسور التفاهم وتعزيز الحوار بين الشعوب في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي من تحالفات وشراكات بغية تعزيز مسيرة التعاون العربي الصيني وتطوير العمل المشترك بين جمعيات الصداقة في الجانبين. كما أشاد الأمين العام للرابطة بالدور الكبير الذي تقوم به جامعة الدول العربية تحت قيادة معالي السيد أحمد أبو الغيط في دعم الرابطة وتعزيز دورها الإيجابي في خدمة الدبلوماسية الشعبية.

خمس دورات لمؤتمر الصداقة العربية الصينية

في كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أكدت الوزير المفوض نوال برادة، مدير ادارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية على أن رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، منذ تأسيسها عام 2006 خلال فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر الصداقة العربية الصينية التي عقدت في جمهورية السودان، لتكون جهة مناظرة لجمعية الصداقة الصينية العربية.

وأشارت إلى أنه ومنذ تأسيس الرابطة تم عقد خمس دورات لمؤتمر الصداقة العربية الصينية بالتناوب بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وذلك بموجب البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني، مع الإشارة إلى التحضيرات الجارية حاليًا بشأن عقد الدورة السادسة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية خلال عام 2026 بإحدى الدول العربية.

الذكرى الـ70 لبدء العلاقات الرسمية بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية

وأضافت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة وتنفيذ القرار رقم 2516 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (116) المنعقدة بتاريخ 3 /9/ 2025 بمقر الأمانة العامة، والقرار رقم 9201 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (164) المنعقدة بتاريخ 4 /9/ 2025 بمقر الأمانة العامة، بشأن التأكيد على أهمية المشاركة العربية الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات المبرمجة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، وتكليف القطاعات والإدارات المعنية بالأمانة العامة بمواصلة جهودها بالتنسيق مع الجهات العربية والصينية المعنية للإعداد لتلك الأنشطة والفعاليات، ومن بينها الدورة السادسة لمؤتمر الصداقة العربية الصينية في إحدى الدول العربية.

واختتمت كلمتها بالتنويه بأن العام المقبل 2026 سيشهد الذكرى الـ70 لبدء العلاقات الرسمية بين جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية منذ 1956، وكذا انعقاد الدورة الثانية للقمة الصينية العربية، هذا إلى جانب احتفال رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية بمرور عشرين عامًا على تأسيسها، مما يستدعي الاستعداد الجيد لعقد فعاليات الدورة السادسة، مؤكدةً على حرص الجامعة العربية تقديم كافة سبل التعاون لتأمين كافة أسباب نجاحها تجسيدًا لمتانة العلاقات العربية الصينية والسعي المشترك للارتقاء بها إلى أعلى المراتب على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي ختام فعاليات الاجتماع، قام السفير علي يوسف الشريف، بتسليم درع باسم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية تقديرًا على جهوده في توطيد أواصر العلاقات العربية الصينية.

