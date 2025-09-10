بيان عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن قصف الاحتلال على الدوحة

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، عن إدانته الشديدة للقصف الإسرائيلي الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة، باعتباره خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واعتداءً سافرًا على سيادة دولة قطر الشقيقة وأمنها.

بيان من مجلس الجامعة العربية بشأن الهجوم على قطر

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على الرفض المطلق ويدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإسرائيلي باعتباره انتهاكًا جسيمًا لسيادة دولة عربية، وتصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا غير مقبول يهدد الأمن والسلم الدوليين، وحذر من مغبة الخطوات التصعيدية الاسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك.

مجلس الجامعة العربية يتضامن مع قطر

وأعرب مجلس الجامعة العربية، عن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة وضمان استقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها، والدعم لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول المنطقة، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

