موعد فتح حساب يوم بيوم، بنك مصر يجيب

يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر عن موعد فتح حساب يوم بيوم.

ومن جانبهم أكد مسئولو بنك مصر أن حساب يوم بيوم مغلق في الوقت الحالي ولم يتم الإفادة بموعد فتح الحساب مرة أخرى حتى الآن.

وأضاف مسئولو البنك علما بأنه اعتبارا من نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 4 /2/ 2025 تم إيقاف فتح حسابات جديدة على صندوق استثمار بنك مصر النقدي بالجنيه المصري.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إجابة حول الحد الأقصى للرسوم في التحويلات النقدية الدولية.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن رسوم التحويلات المالية الدولية تكون بحد أقصى 200 دولار أمريكي.

ويتم احتسابها وفقا لعملية حسابية بنسبة 3 في الألف أي ما يعادل كحد أدنى 40 دولارا، وكحد أقصى 200 دولار أمريكي، حيث يتيح بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة منها إمكانية إجراء تحويلات نقدية من بنك مصر إلى أي بنك يقع خارج البلاد.

ويتم ذلك وفق رسوم حددها بنك مصر لخدمة عملائه الراغبين في إجراء تحويلات نقدية لأي بنك خارج البلاد.

وعلى جانب آخر مؤخرا كشف البنك المركزي المصري كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر، خاصة بعد إطلاق الخدمة رسميًا.

خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج

وتشمل القائمة الخطوات المتبعة لإقرار عملية تحويل ناجحة من الخارج كالتالي:

1- قيام الفرد الراغب في تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

2- طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.

3- تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

4- سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.

5- في حالة اشتراك العميل بخدمة إنستاباي سيتمكن من معرفة أنه تم التحويل في وقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.