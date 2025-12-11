هبوط أسعار بيتكوين لأدنى من 90 ألف دولار رغم خفض الفائدة الأمريكية

18 حجم الخط

تباينت مسارات الأسواق العالمية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة؛ فبينما واصلت أسواق الأسهم انتعاشها، اتخذت "بيتكوين" مسارا هبوطيا مغايرا، متجاهلة التفاؤل الاقتصادي السائد.

تراجع الأداء السعري سجلت عملة "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 2.7% خلال تداولات صباح اليوم الخميس في آسيا، لتكسر لفترة وجيزة حاجز الدعم عند 90,000 دولار، متراجعة عن أعلى مستوى سجلته في اليوم السابق والبالغ 94,490 دولارا، ولم تكن "بيتكوين" وحدها في هذا الهبوط، حيث طال التراجع العملات البديلة الكبرى مثل "إيثريوم"، "إكس آر بي"، و"سولانا".

تشهد بيتكوين حالة من الضعف بعد موجة بيع استمرت أسابيع بدأت مطلع أكتوبر، أعقبها حدث تصفية واسع النطاق محا نحو 19 مليار دولار من المراكز المدعومة بالرافعة المالية.

سارت الأسهم الآسيوية على خطى مكاسب "وول ستريت" يوم الخميس بعد أن قاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن هذه الخطوة لم ترفع كثيرًا معنويات متداولي العملات المشفرة.

انفصال واضح بين الأسهم والعملات المشفرة

قال شون ماكنالتي، رئيس تداول المشتقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "فالكون إكس": "إنه انفصال واضح بين سلوك الأسهم والعملات المشفرة".

استحوذت "ستراتيجي"، المتخصصة في حيازة "بيتكوين" ويديرها مايكل سايلور، على 10,624 وحدة بقيمة 962.7 مليون دولار بين 1 و7 ديسمبر، في أكبر عملية شراء تنفذها الشركة منذ يوليو.

لكن ذلك لم ينجح في إبقاء سعر العملة فوق 94 ألف دولار، ما "يؤكد أن الطلب يتعرض لضغوط من عمليات بيع هيكلية"، وفق ماكنالتي.

أضاف ماكنالتي أن المستوى المهم التالي لعملة بيتكوين هو 88,500 دولار، في حين يشكل مستوى 85 ألف دولار "خط الدفاع الحاسم".

