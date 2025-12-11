الخميس 11 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس

فيلم الست
فيلم الست
18 حجم الخط

حقق فيلم “الست” بطولة النجمة منى زكي، إيرادات جيدة في أول أيام عرضه بدور العرض السينمائي في مصر، حيث احتل المركز الأول في شباك التذاكر أمس الأربعاء 10 ديسمبر. 

إيرادات فيلم الست 

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم الست أمس مليون و519 ألف جنيه، ليسجل بداية قوية في شباك التذاكر المصري. 

أبطال فيلم الست 

"الست" بطولة: منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، محمد فراج، كما يتضمن الفيلم ظهورا خاصا لعدد من الأسماء البارزة، منهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، أمينة خليل.

فيلم الست 

الفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتدور أحداثه حول أبرز المحطات في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والشخصيات المؤثرة في مسيرتها الفنية.

منى زكي 

وكانت الفنانة منى زكي قد ردَّت على الجدل الدائر حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش مؤخرا، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، خاصة أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيرادات فيلم الست الست أبطال فيلم الست فيلم الست منى زكي

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا

موعد مباراة المغرب وسوريا في ربع نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الأهلي وإنبي

الليمون يواصل الارتفاع، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد احتجاز أمريكا ناقلة نفط قبالة فنزويلا

قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني، قواعد التحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية

الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة إنبي

حالة المرور اليوم، كثافات وزحام على هذه الطرق والمحاور

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الخميس

تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025

طن الردة يرتفع 200 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الطقس البارد والرياح في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads