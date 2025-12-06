أحمد حلمي يدعم منى زكي في العرض الخاص لفيلم الست (وصور)

السبت 06 ديسمبر 2025
حرص الفنان أحمد حلمي على دعم زوجته الفنانة منى زكي في العرض الخاص لفيلم “الست”، بسينما أركان بالشيخ زايد.

 

وحضر حلمي العرض برفقة منى زكي التي تقوم بدور البطولة، كما يحضر العرض الكاتب أحمد مراد، والفنان محمد فراج.

فيلم الست

 

وفيلم “الست” يشارك في بطولته إلى جانب منى زكي كل من: محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، تامر نبيل، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم بينهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، عمرو سعد، نيللي كريم، وأمينة خليل.

 

منى زكي

 

كانت الفنانة منى زكي ردَّت على الجدل حول فيلم "الست" الذي تجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، مكدة خلال ندوة عرض الفيلم في مهرجان مراكش، أن أداء شخصية بحجم أم كلثوم كان أصعب أدوارها على الإطلاق، وأن الشخصية أكبر من أي ممثلة مهما راكمت من خبرة.

 

وأشارت إلى أن السيناريو الذي كتبه أحمد مراد كشف جانبًا إنسانيًّا مختلفًا عن أم كلثوم، وهو ما شجَّعها على خوض التجربة رغم خوفها من التحدي.

 

وأضافت أن مشاركتها في الفيلم ما كان ليكتب لها النجاح لولا ثقتها برؤية المخرج  وحرصه على مرافقتها في كل التفاصيل، وأوضحت منى زكي: لولا ثقتي بالمخرج مروان حامد ما كنتش هقدر أقبل الدور.. الشخصية عظيمة وصعبة، وتحمل مسئولية كبيرة. 

وذكرت أن السيناريو قدم جانبًا إنسانيًّا غير معتاد عن أم كلثوم، يكشف ضعفها وقسوتها على نفسها ووحدتها ومخاوفها، بعيدا عن الصورة المثالية التي ترسخت عبر عقود.

 

