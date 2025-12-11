إخلاء سبيل والدة الطالب المتهم بمعاشرة شقيقته القاصر في المرج

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بإخلاء سبيل والدة الطالب متهم بمعاشرة شقيقته القاصر، 15 عامًا، داخل منزل الأسرة بمنطقة المرج، ما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا.

وقالت الأم إنها لم تكن تتوقع ما حدث، مشيرة إلى أنها كانت تتركهما في الشقة وتذهب إلى عملها أو قضاء احتياجات المنزل، وأنها تعيش في صدمة كبيرة مما أصابها.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة معاشرة شقيقته القاصر، 15 عامًا، داخل منزل الأسرة بمنطقة المرج، ما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بقيام شاب بمعاشرة شقيقته بمنطقة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

الواقعة انكشفت بعد ولادة الطفلة

وكشفت التحريات الأولية أن أسرة الفتاة فوجئت بدخولها في حالة ولادة، وبمناقشتها بعد إنجابها لطفلتها، كشفت أن شقيقها هو من تعدى عليها جنسيًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على الفتاة داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية تمهيدًا لسماع أقوالها وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة هتك العرض

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، ونص على أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة".

