مع انتشار ظاهرة اغتصاب الأطفال، خبير علوم جنائية يطالب بالإعدام علنا للمجرمين

18 حجم الخط

اغتصاب الأطفال، وجّه اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، نداءً شديد اللهجة حذّر فيه من تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال، مؤكدًا أن الظاهرة لم تعد تُعالج بالتشريعات فقط، بل تتطلب تنفيذًا صارمًا للعقوبات الرادعة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في آليات الردع القانوني لحماية الأطفال.

استشهاد بتاريخ الردع وتأثيره المجتمعي

وأشار، إلى نماذج تاريخية شهدت تنفيذ أحكام مشددة في جرائم مشابهة، مثل قضايا ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان، مشددًا على أن تلك الأحكام كانت بمثابة رسالة ردع قوية للمجتمع.

انتقاد لقانون الطفل وتقييد التشريع المحلي

ووجّه خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ، بقناة “الشمس” انتقادًا لـ قانون الطفل بوصفه قانونًا "أمميًا"، معتبرًا أنه يقيّد قدرة البرلمان والدولة على إصدار تشريعات حاسمة وعقوبات رادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، داعيًا إلى تعديل الإطار القانوني بحيث يتوافق مع طبيعة المجتمع المصري واحتياجاته الأمنية والاجتماعية.

المخدرات التخليقية وتفاقم أزمة جرائم الاغتصاب

وأعرب عبد الحميد عن قلقه من ارتباط جرائم الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية، التي تجاوز عدد أنواعها، وفق تقديره، نحو 90 نوعًا، محذرًا من أن هذه الجرائم ليست مجرد اعتداءات جنسية، بل هي جرائم تدمير لطفولة مصر ومستقبلها.

استهداف الأطفال في أماكن آمنة وخطورة الصمت المجتمعي

وانتقد وقوع الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى حالات تورط أفراد أمن، مؤكدًا أن الجناة يستهدفون الأطفال لضعف قدرتهم على المقاومة أو الدفاع عن أنفسهم.

رسالة ختامية للمؤسسات وصانعي القرار بشأن ظاهرة التحرش واغتصاب الأطفال

واختتم اللواء رفعت عبد الحميد حديثه برسالة إلى الدولة والمجتمع:"الرئيس السيسي قال اتصرفوا.. اتصرف يا برلمان، اتصرف يا شارع"، مؤكدًا أن الحل يبدأ من إنفاذ القانون وتطبيق أقصى درجات العقوبة لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.