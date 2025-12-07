إجراء تحليل DNA لطفلة ولدت سفاحا في المرج

18 حجم الخط

أمرت نيابة المرج بحبس طالب لاتهامه بمعاشرة شقيقته القاصر، 15 عامًا، داخل منزل الأسرة بمنطقة المرج، ما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا، 4 أيام على ذمة التحقيق وإجراء تحليل DNA للمتهم والطفلة المولودة للوقوف على تطابق البصمة الوراثية من عدمها.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة معاشرة شقيقته القاصر، 15 عامًا، داخل منزل الأسرة بمنطقة المرج، ما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بقيام شاب بمعاشرة شقيقته مما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا بمنطقة المرج، وانتقلت رجال المباحث لمكان الواقعة.

انكشفت الواقعة بعد ولادة الطفلة

وكشفت التحريات الأولية أن أسرة الفتاة فوجئت بدخولها في حالة ولادة، وبمناقشتها بعد إنجابها لطفلتها، أقرت بأن شقيقها هو من تعدى عليها جنسيًا خلال الفترة الماضية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على الفتاة داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية تمهيدًا لسماع أقوالها وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

