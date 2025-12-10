أوروبا تختبر طوق حماية عسكريا خاصا خوفا من تخلي أمريكا عن دول القارة

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، أن دول أوروبا بدأت التجهيز للدفاع عن نفسه بدون أمريكا، عقب الهجوم والانتقادات المتكررة التى تتعرض له دول الاتحاد الأوروبي من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

أوروبا تختبر نظام أمنى تقوده بنفسها

وحسب تقرير لموقع "بوليتيكو" الإخباري، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي بدأ في اختبار نظام أمني تقوده أوروبا استعدادا لتقليص الدور الأمريكى فى حمايتها.

وباتت الكثير من أهم القرارات خصوصا تلك المتعلقة بـ الحرب في أوكرانيا تتخذ داخل "تحالف الراغبين" الذي تقوده بريطانيا وفرنسا.

وكشف جنرال أوروبي وصفه الموقع برفيع المستوي: "إن المحادثات بين الأمريكيين والأوروبيين حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا أصبحت محرجة، كما أن النقاش حول المادة الخامسة من معاهدة الناتو التي تلزم الحلفاء بالدفاع عن أي دولة تتعرض للهجوم أصبح صعبا".

وأضاف المسؤول الأمنى الأوروبي: إن "عدم اليقين من سلوك أمريكا في حال تعرض إحدى دول الخط الأول للهجوم أصبح مرتفعا للغاية".

وإثر غياب وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، عن اجتماع وزراء خارجية خلف الشمال الأطلسي "الناتو" قلق كبير لدى مسؤولي الاتحاد الأوروبي والناتو، وزاد عمق القلق عندما وبخ نائبه كريستوفر لانداو، دول الاتحاد لأنها تهتم بصناعتها الدفاعية أكثر من شراء السلاح من واشنطن.

وثيقة الاستراتيجية الأمنية الأمريكية

كما عززت وثيقة الاستراتيجية الأمنية لإدارة ترامب، التي نشرت الأسبوع الماضي، الاتجاه نحو إنشاء منتديات جديدة مستقلة عن الويات المتحدة.

وذكرت وثيقة الاستراتيجية الأمنية الأمريكية، أن زمن دعم الولايات المتحدة للنظام العالمي انتهى، وأن على الدول الغنية والمتقدمة تحمل مسؤوليتها.

وأضافت الوثيقة أن "الهجرة الجماعية تغير القارة وتخلق فيها صراعا، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فسيصعب التعرف على القارة خلال العشرين عاما القادمة،

وبات ليس من الواضح، ما إذا كانت بعض الدول الأوروبية ستكون قادرة اقتصاديا وعسكريا على البقاء حلفاء موثوقين".

من جانبه وصف الجنرال السابق رودريش كيسيويتر الاستراتيجية الأمنية لترامب، بأنها "صفعة في الوجه"، قائلا: "من يكتب عن شركائه بهذه الطريقة لن يدافع عنهم عندما يحين الوقت. لقد انتهى عصر الضمان الأمني".

وفي مقابلة مع "بوليتيكو" كرر ترامب مضامين استراتيجيته، وزعم أن أوروبا "تتعرض لهجرة جماعية"، وأنها "أصبحت متهورة بلا هدف"، وأن قادتها "ضعفاء ولا يعرفون ماذا يفعلون".

وفي ظل هذه الهجمات المستمرة من إدارة ترامب، يعمل الاتحاد الأوروبي بهدوء على إنشاء ضمانات أمنية جديدة في حال تعذر ضمان "الناتو".

