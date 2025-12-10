الرئيس الإيراني يلتقي نظيره الروسي في تركمانستان

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركمانستان، وذلك على هامش فعاليات سياسية واقتصادية تستضيفها عشق آباد خلال الأيام المقبلة.

إعادة تشكيل التوازنات في المنطقة بعد لقاء بوتين وبزشكيان

ويأتي لقاء مسعود بزشكيان وبوتين في مرحلة دقيقة تشهد إعادة تشكيل للتوازنات الإقليمية، خصوصًا في ملفي الطاقة والأمن.

إيران: خطة لبناء 8 محطات نووية جديدة بالتعاون مع روسيا

أعلن محمد إسلامي، نائب رئيس إيران ورئيس منظمة الطاقة الذرية، أن مشروع إنشاء 8 محطات نووية جديدة على السواحل الجنوبية والشمالية أصبح رسميًا على جدول أعمال التعاون الإيراني–الروسي، وذلك في إطار خطة طموحة لتوسيع بنية الطاقة النووية في البلاد.

زيارة رئاسية لبحث تطورات الصناعة النووية في إيران

جاء التصريح خلال لقاء جمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع كبار مديري الصناعة النووية، الأحد، في أحد مرافق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وخلال الزيارة، اطّلع بزشكيان على آخر مستجدات القطاع النووي، بما في ذلك مستوى إنتاج الكهرباء في الوحدة الأولى لمحطة بوشهر، وتقدّم أعمال البناء في الوحدتين الثانية والثالثة من المحطة نفسها.

تسريع البحث والتطبيق الصناعي للتقنيات النووية في إيران

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام من بينها «روسيا اليوم»، أكد إسلامي أن المنظمة وضعت آليات جديدة لتسريع مراحل البحث العلمي، وتحويله إلى تطبيقات صناعية وتجارية قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن من شأن هذه الآليات تقريب المواطنين من فوائد الطاقة والتكنولوجيا النووية عبر مشاريع وطنية موسعة.

وأشار إسلامي إلى إعداد خطة طريق طويلة المدى لصناعة الطاقة النووية تمتد حتى عام 2041، وشارك في صياغتها نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة في القطاع.

هدف إيراني طموح: 20 ألف ميجاوات من الكهرباء النووية

وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية أن الهدف المركزي للخطة هو إنتاج 20 ألف ميجاوات من الكهرباء النووية في البلاد، مؤكدًا أن المنظمة أعدّت بالفعل آليات مالية واقتصادية تجعل المشاريع النووية الجديدة ذات جدوى استثمارية واضحة، وتضمن استمراريتها على المدى البعيد.

