خارج الحدود

الرئيس الإيراني: لا نسعى لامتلاك أسلحة نووية والتهديدات الخارجية لن تحل المشكلة

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، مضيفًا أن استخدام القوة أو التهديد ضد إيران لن يحل المشكلات بل يزيد الخلافات على الصعيد الدولي.

 

موقف إيران من النزاعات الدولية

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني في سياق متابعة الأوضاع النووية والتهديدات الإقليمية، مع تأكيد بلاده على التزامها بالقوانين الدولية والاتفاقيات النووية، وعدم السعي لتطوير أسلحة نووية بأي شكل.

في وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: سنعيد بناء منشآتنا النووية “بقوة أكبر”.

اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران


وقالت الوكالة الدولية الذرية: إن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما زال في إيران.

وأضافت الوكالة الدولية الذرية: “رصدنا حركة بالقرب من مخزون اليورانيوم في إيران.. نريد التأكد من أن اليورانيوم المخصب بإيران لم يحول لاستخدام آخر”.

