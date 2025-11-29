أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الإمام الحسين بن علي (رضي الله عنه) يُجسد نموذج "شهيد القيم والمبادئ" ورمزًا لرفض الذل والخضوع للطغيان، واصفًا إياه بأنه "شهيد خداع المبطلين" و"شهيد الدفاع عن الإسلام وعن مكارم الأخلاق".

أحمد كريمة: الإمام الحسين..أيقونة الثورات ضد الظلم

وأوضح أحمد كريمة، أن الإمام الحسين يُمثل الأيقونة لكل الثورات التي تنتصر للكرامة وترفض الخضوع للباطل، مشيرًا إلى مكانته التاريخية كحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب الموقف الرافض للظلم مهما كلفه الثمن.

بداية التحرك من المدينة إلى مكة

وكشف كريمة خلال برنامج “الكنز” الذي يقدمه أشرف محمود بقناة “الحدث اليوم": أن الحسين كان يقيم في المدينة المنورة، لكنه اضطر للتحرك بعد نقض معاوية للاتفاق مع الإمام علي (رضي الله عنه) الذي كان يقضي بعودة الخلافة لآل بيت النبي، حيث ورث الحكم لابنه يزيد، الذي لم يكن — بحسب تعبيره — مؤهلًا لهذا المقام، وعند محاولة أخذ العهد من الحسين بالقوة، رفض أن تكون المدينة ساحة قتال، فغادرها متجهًا إلى مكة.

رسائل العراق والتحذير الأخير

وأشار كريمة إلى أن الإمام الحسين قصد مكة للإقامة والاعتكاف، لكنه تلقى رسائل استغاثة من أهل العراق تطلب منه قيادة الدفاع عن كرامة الأمة.

فأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل لاستطلاع الأمر، لكنه قُتل، ولم يعلم الحسين بذلك إلا وهو في الطريق.

ورغم تحذير الشاعر الفرزدق له بقوله: "قلوب الناس معك لكن سيوفهم مع بني أمية", واصل الحسين مسيره بثبات.

مأساة كربلاء ومشهد الاستشهاد

واختتم كريمة بوصف المشهد المأساوي في كربلاء: “83 من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل جيش جرار بقيادة عمرو بن سعد.. أهل العراق غدروا وخانوا ونقضوا العهد وقتل الإمام الحسين رضي الله عنه بيد الأوباش والرعاع”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.