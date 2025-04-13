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دين ودنيا

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

أبواب جهنم، كشف الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة النحل، عن عدد أبواب جهنم، موضحا لمن جعل الله كل باب منهم.

سورة النحل الآية 29

 قال تعالى: «فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ».

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. [ النحل: 29]
سورة النحل الآية 29

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة النحل 

 قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: سبق أنْ قُلْنا في شرح قوله تعالى في وصف جهنم: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ} [الحجر: 44]، أي: أن لكل جماعة من أهل المعصية بابًا معلومًا، فبابٌ لأهل الربا، وبابٌ لأهل الرِّشوة، وباب لأهل النفاق وهكذا، ولك أن تتصور ما يُلاقيه مَنْ يجمع بين هذه المعاصي!! إنه يدخل هذا الباب ثم يخرج منه ليدخل بابًا آخر. حقًا ما أتعس هؤلاء! وهنا يقول تعالى: {فادخلوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ} [النحل: 29].

لمن خصص الله أبواب جهنم؟

وأكمل الشيخ الشعراوي: فجاءت أيضًا بصورة الجمع، إذن: كل واحد منكم يدخل من بابه الذي خُصِّص له. ثم يقول سبحانه: {فَلَبِئْسَ مَثْوَى المتكبرين} [النحل: 29]، والمثوى هو مكان الإقامة، وقال تعالى في موضع آخر: {لاَ جَرَمَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المستكبرين} [النحل: 23].

 وأتم الشعراوي: فتكبَّر واستكبر وكل ما جاء على وزن (تفعَّل) يدل على أن كِبْرهم هذا غير ذاتيّ؛ لأن الذي يتكبر حقًّا يتكّبر بما فيه ذاتيًّا لا يسْلُبه منه أحد، إنما مَنْ يتكبر بشيء لا يملكه فتكبّره غيرُ حقيقيّ، وسرعان ما يزول ويتصاغر هؤلاء بما تكبَّروا به في الدنيا، وبذلك لا يكون لأحد أنْ يتكبّر لأن الكبرياءَ الحقيقي لله عزَّ وجل.

 

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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