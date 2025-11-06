الخميس 06 نوفمبر 2025
منتخب الناشئين مواليد 2009 يواصل تدريباته استعدادا لوديتي الأردن (صور)

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، فيتو
خاض منتخب مصر مواليد 2009، الأربعاء على ملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لمواجهتي الأردن الوديتين ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للناشئين.

 

انطلاق معسكر منتخب الناشئين مواليد 2009

انطلق مساء الثلاثاء، معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف بملاعب الهدف بـمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد اليوم التدريبي الأول تواجد 33 لاعبًا قام بضمهم الجهاز الفني من 12 ناديًا مختلفًا استعدادًا لمواجهتي الأردن وديًّا يومي 13، و15 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان ضمن استعدادات المنتخب المصري للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

منتخب 2009 يواجه الأردن وديا

ويستمر المعسكر حتى يوم 11 نوفمبر المقبل، ثم السفر إلى الأردن وخوض المواجهتين الوديتين أمام منتخب الأردن مواليد 2009 والعودة للقاهرة 16 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًّا، وعبد الستار صبري مدربًا عامًّا، وكريم أيمن مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرا إداريا، وهاجد هاني طبيبًا للفريق، وأحمد ممدوح مدلكا، ومهند طارق معدًّا بدنيًّا، ووجيه حسن عامل مهمات.

