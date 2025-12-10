الأربعاء 10 ديسمبر 2025
دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة أتليتك بلباو ضد سان جيرمان

دوري ابطال اوروبا، أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل  فريقه لمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على سان ماميس، ضمن مواجهات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2025 - 2026.

 

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أتليتك بلباو

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام أتلتيك بلباو في دوري ابطال اوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سافونوف

الدفاع: إيمري - ماركينيوس - باتشو - مينديز

الوسط:نيفيز - فيتينيا - رويز

الهجوم: باركولا - مايولو - كفاراتسخيليا

تشكيل أتلتيك بلباو أمام باريس سان جيرمان 

في المقابل، أعلن إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق أتلتيك بلباو تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان، والي يضم كل من:

حراسة المرمى: سيمون

الدفاع: أريسو - فيفيان - بيرشيش - بويرو

الوسط: ياوريجيزار - جالاريتا - بيرينج - سانسيت - ويليامز 

الهجوم: جوروزيتا

 

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يحتل باريس سان جيرمان المركز الرابع بين أندية دوري أبطال اوروبا برصيد 12، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في أربع مباريات وخسر مباراة.

أما فريق أتلتيك بلباو فيحتل المركز الـ29 برصيد 4 نقاط، بعدما خاض خمس مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها، بينما خسر ثلاث مباريات. 

5 غيابات مؤثرة في تشكيلة باريس سان جيرمان 

تأكد غياب 5 نجوم عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني، والمقرر لها غدا الأربعاء، في دوري ابطال اوروبا.

الجريدة الرسمية
