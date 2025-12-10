مبابي يتصدر قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد كيليان مبابي، رغم التقارير العديدة التي أكدت أن مشاركة الدولي الفرنسي ضد مانشستر سيتي صعبة للغاية، بسبب الإصابة، كما يتواجد جود بيلينجهام بجانب أردا جولر في وسط الملعب، في حين يزين خط هجوم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، ورودريجو جوس.

فيما غاب العديد من اللاعبين عن قائمة ريال مدريد، مثل دين هويسن، وداني كارفاخال، وترينت ألكسندر أرنولد، وديفيد ألابا، وإدورادو كامافينجا، وإيدير ميليتاو، وفيرلاند ميندي، وذلك بسبب الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة فريق ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليز.

خط الدفاع: أنطونيو روديجر، فران جارسيا، ألفارو كاريراس، راؤول أسينسيو، خوان مارتينيز، فالديبانيس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر، داني سيبايوس، جود بيلينجهام، سيستيرو.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو، جونزالو جارسيا، إندريك فيليبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: أردا جولر، جود بيلينجهام، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد لقاء اليوم وهو يحتل المرتبة السادسة في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 5 مواجهات، حيث فاز في أربع مواجهات وخسر مباراة.

أما فريق مانشستر سيتي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.