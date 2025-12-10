الفيدرالي: الغموض يسيطر على التوقعات الاقتصادية في ظل ازدياد مخاطر تراجع التوظيف

18 حجم الخط

قالت لجنة السياسة الفيدرالية بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن المؤشرات المتاحة، تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، مضيفا أن هناك تباطؤ في وتيرة نمو الوظائف هذا العام، وارتفاع في معدل البطالة بشكل طفيف حتى شهر سبتمبر.

وأوضحت اللجنة، أن المؤشرات الأحدث تتفق مع هذه التطورات، مما انعكس على ارتفاع التضخم منذ بداية العام ولا يزال مرتفعًا نسبيًا.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم بنسبة 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أنه لا يزال الغموض يكتنف التوقعات الاقتصادية، وتولي اللجنة اهتماما بالغا للمخاطر التي تواجه كلا جانبي ولايتها المزدوجة، وترى أن مخاطر تراجع التوظيف قد ازدادت في الأشهر الأخيرة.

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

وكانت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، قررت خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة، وذلك في آخر اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي.

خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "ليس شخصًا ذكيا"، كما أكد ترامب أن سرعة خفض الفائدة ستكون اختبارا حاسما لاختياره القادم لرئاسة الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

