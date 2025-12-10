الأربعاء 10 ديسمبر 2025
البنك المركزي الإماراتي يقرر خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 3.90% إلى 3.65%، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 11 ديسمبر.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وفي سياق متصل، قرر بنك الكويت المركزي، خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 3.90% إلى 3.65%.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

 

الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة، وذلك في آخر اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي.

خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي 

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "ليس شخصًا ذكيا"، كما أكد ترامب أن سرعة خفض الفائدة ستكون اختبارا حاسما لاختياره القادم لرئاسة الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

