مصرف الإمارات المركزي يخفض توقعاته للتضخم في 2025 إلى 1.5%
خفض مصرف الإمارات المركزي توقعاته للتضخم خلال العام الجاري من 1.9% إلى 1.5% نظرا لانخفاض تكاليف الغذاء والنقل، فيما يتوقع أن يرتفع إلى 1.8% في عام 2026.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
كما عدل المصرف، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 2025 إلى 4.9% مقابل 4.4% تقديرات سابقة، وذلك وفقا للتقرير الاقتصادي ربع السنوي -سبتمبر 2025.
كما يتوقع ارتفاع النمو إلى 5.3% خلال عام 2026 مقابل 5.4% توقعات سابقة للمصرف، بحسب شبكة CNBC عربية.
ويدعم تلك التوقعات، تقديرات نمو الناتج النفطي خلال 2025 بنسبة 5.8% و6.5% العام المقبل 2026.
ومن المتوقع، أيضا، أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5% في 2025 و4.8% في 2026، وتعود الأسباب إلى زيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي والثقة في الاقتصاد.
جدير بالذكر أنه، ووفق بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، نما اقتصاد الدولة بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بدعم نمو الأنشطة غير النفطية التي سجلت نموا للفترة بنحو 5.3%.
