مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.50% إلى 4.25% بدءًا من تاريخ 11 ديسمبر 2025.

ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين في ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال الدولية.

يأتي هذا بعد أن قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة، وذلك في آخر اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي.

