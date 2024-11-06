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رياضة

محمود حرب مديرا إداريا لمنتخب 2010 تحت قيادة وائل رياض

محمود حرب مديرا إداريا
محمود حرب مديرا إداريا لمنتخب 2010، فيتو

منتخب 2010، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، تعيين محمود حرب المدير الإداري السابق لمنتخب مصر الأولمبي، مديرا إداريا لمنتخب مواليد 2010 تحت قيادة المدير الفني وائل رياض.

وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب 2010

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم  أعلن مطلع أكتوبر الماضي، تعيين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2010".

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة وائل رياض بتشكيل الجهاز الفني المعاون له في منتخب مصر "مواليد 2010".

وائل رياض المدير الفني لمنتخب 2005، فيتو
وائل رياض المدير الفني لمنتخب 2005، فيتو

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب 

وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني  والاهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 الى 26 نوفمبر الجاري وهى الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب.

جمال علام يجتمع بالجهاز الفني لمنتخب 2005

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه المهندس خالد الدرندلى ومحمد ابو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن اسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال  وجواو محلل الاداء  وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان وأحمد ايهاب الاداريين.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد اسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

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