خارج الحدود

مشروع قانون أمريكي يلزم إدارة ترامب بإخضاع الإخوان لعقوبات صارمة

كشفت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون أمريكى يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع تنظيم الإخوان الإرهابي لعقوبات صارمة.

 

تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول للأراضي الأمريكية

وبحسب وكالات إخبارية، تشمل العقوبات المقترحة تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول للأراضى الأمريكية.

 

تصنيف الولايات المتحدة لبعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية

وفي الـ 25 من شهر نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض تصنيف الولايات المتحدة لبعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

 

القضاء على قدرات وعمليات فروع الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية.

