مشروع قانون أمريكي يلزم إدارة ترامب بإخضاع الإخوان لعقوبات صارمة

18 حجم الخط

كشفت تقارير إخبارية، مساء اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون أمريكى يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع تنظيم الإخوان الإرهابي لعقوبات صارمة.

تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول للأراضي الأمريكية

وبحسب وكالات إخبارية، تشمل العقوبات المقترحة تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول للأراضى الأمريكية.

تصنيف الولايات المتحدة لبعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية

وفي الـ 25 من شهر نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض تصنيف الولايات المتحدة لبعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية عالمية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

القضاء على قدرات وعمليات فروع الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستتعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات فروع الإخوان المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.