باحث: واشنطن أغلقت آخر أبواب المناورات أمام الإخوان بتصنيفها تنظيما إرهابيا

قال منتصر عمران، الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية: إن قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي داخل مصر يمثل تطورًا مهمًا في طريقة تعامل واشنطن مع التنظيم، خاصة في ظل مشهد إقليمي بالغ التعقيد يشهد تصعيدًا في غزة وسوريا وتوترات متزايدة في جنوب لبنان.

سر تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

وأوضح عمران أن فلسفة القرار الأمريكي تستند إلى تحجيم مصادر التمويل والشبكات اللوجستية التي تعتمد عليها الجماعة، استنادًا إلى تقارير دولية تشير إلى ارتباط بعض فروع الإخوان بجماعات مسلحة في المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للأدلة بهدف حماية أمنها القومي ومنع استخدام أراضيها في دعم ما تعتبره نشاطًا إرهابيًا مؤكدا أن واشنطن أغلقت آخر أبواب المناورات أمام الإخوان بتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا

وأشار الباحث إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تراهن فيها قيادات الإخوان على التدخل الأمريكي، إذ سبق وأن حاولت ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الدولة المصرية منذ سقوط حكمها في 2013.

وتوقع عمران أن تتجه الجماعة إلى إصدار بيانات من مراكزها في الخارج للترويج لصورة أنها حركة سياسية سلمية، رغم وجود أحكام قضائية بحق العديد من عناصرها داخل مصر.

رد فعل الإخوان على تصنيفها جماعة إرهابية

كما رجح أن تلجأ الجماعة إلى الطعن على القرار أمام المحاكم الأمريكية، بزعم غياب الأدلة الكافية أو الخلط بين فروع التنظيم.

واختتم عمران تصريحه بالتأكيد على أن الأشهر المقبلة ستكشف عن مزيد من التحركات القانونية والتعبئة الإعلامية ومحاولات إعادة التموضع الإقليمي لدى الجماعة، في إطار محاولة الحفاظ على وجودها بعد الضربة السياسية التي يمثلها القرار الأمريكي.

