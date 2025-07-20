ماهر فرغلي: "حسم" خرجت من عباءة الإخوان وانهيارها كشف أزمة التنظيم

كشف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي عن كواليس انطلاق ونهاية حركة حسم الإرهابية، معتبرًا أن انهيار الحركة كشف الأزمة داخل تنظيم الإخوان وفقدانه للسيطرة الفكرية والتنظيمية على أذرعه المسلحة.

انطلاقة إرهابية من رحم الإخوان

قال فرغلي، خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، إن حركة "حسم" خرجت مباشرة من تنظيم الإخوان، مستهدفة القضاة ورجال الشرطة، واصفًا هيكلها بأنه يتألف من تشكيلات ثلاثية محكمة:

مجموعة العمل البدائي

مجموعة العمل المحترف

مجموعة العمل الثوري المبدع

وأضاف أن القيادة المركزية لتلك التشكيلات وضعت بالكامل من داخل تركيا، مما يكشف عن تورط خارجي مباشر في دعم هذه الأذرع الإرهابية.

آخر عملية كبرى كانت في 2019

وأوضح فرغلي أن آخر عملية بارزة نفذتها الحركة كانت في عام 2019، وبعدها بدأت في التراجع، نتيجة الضربات الأمنية المتلاحقة، إلى جانب انكشاف الهيكل الداخلي والتنظيمي.

استغلال الأزمات الإقليمية والرفض الداخلي للمصالحة

ولفت الباحث إلى أن الخطاب العنيف للتنظيم تصاعد بتأثير من الصراعات الإقليمية، لا سيما في سوريا، حيث ساعدت هذه البيئة المتوترة على انتعاش خطاب العنف والفوضى داخل الجماعة.

وقال فرغلي:"التنظيمات الإرهابية تستغل الرفض الداخلي لفكرة المصالحة السياسية، لبث الفوضى وإثارة الفتن".

كما أشار إلى وثيقة صدرت عن الجماعة تضم من 30 إلى 40 صفحة، تحرض فيها صراحة على تدمير المجتمع المصري.

تحذير من إعادة تدوير الفكر المتطرف

وحذر فرغلي من تجاهل تحركات الجماعة الفكرية والتنظيمية، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان لا يزال يسعى للتسلل إلى المشهد عبر بوابة الأزمات والفوضى، محذرًا من محاولات إعادة تدوير الفكر الإرهابي بمسميات جديدة.

رسالة طمأنة للمصريين

واختتم حديثه برسالة طمأنة للمجتمع المصري قائلًا:"اطمئنوا، دولتكم في أمان، ولن تجرّكم إلى أي حروب خارجية، ولا أزمات داخلية"، مؤكدًا أن الوعي الشعبي والأجهزة الأمنية يقفان بالمرصاد لأي محاولات تخريبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.