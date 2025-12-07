بعد سحب الجنسية الكويتية منه، من هو الداعية طارق سويدان وما هي جنسيته الحقيقية؟

18 حجم الخط

يتصدر اسم الداعية والمفكر الإسلامي طارق سويدان محركات البحث بين الحين والآخر، ليس فقط بسبب آرائه السياسية أو كتبه في الإدارة والقيادة، ولكن أيضًا حول تساؤلات تتعلق بأصوله وجنسيته.

وفيما يلي أبرز المعلومات حول جنسية طارق سويدان وأصول عائلته بعد سحب الجنسية الكويتية منه:

الكشف عن الجنسية الحقيقية لطارق سويدان

الدكتور طارق سويدان يحمل الجنسية الكويتية، وهو كويتي المولد والمنشأ.

ينتمي طارق سويدان إلى عائلة "السويدان" المعروفة في الكويت. وقد وُلد ونشأ في الدولة الخليجية، وحصل على بعثات دراسية لتمثيل بلاده في الخارج، مما يؤكد وضعه القانوني والاجتماعي كمواطن كويتي أصيل.

في 7 ديسمبر 2025 أُعلن — عبر مرسوم رسمي — سحب الجنسية الكويتية من طارق السويدان.

وذكرت المصادر أن القرار شمل أيضًا من “اكتسبها معه بطريقة التبعية”.

لم يُوضح القرار في المصادر المتاحة المادة القانونية تحديدًا التي استند إليها سحب الجنسية.



من هو طارق سويدان؟



الاسم الكامل: طارق محمد السويدان.

تاريخ الميلاد: 1953م.

مكان الولادة: الكويت.

التعليم: حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تلسا (University of Tulsa) في الولايات المتحدة الأمريكية.

الشهرة: اشتهر بكونه مدربًا في مجالات الإدارة والقيادة، وداعية إسلامي له أسلوب قصصي مميز في سرد التاريخ الإسلامي.

أصل وجنسية طارق سويدان

على الرغم من وضوح جنسيته الكويتية، إلا أن هناك عدة أسباب تجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل يطرحون هذا السؤال بكثرة:

1. الجدل السياسي والفكري

بسبب انتمائه الفكري لجماعة الإخوان المسلمين وتصريحاته السياسية التي تتعارض أحيانًا مع التوجهات الرسمية لبعض دول الخليج، تكثر الشائعات التي تحاول التشكيك في ولائه أو انتمائه الوطني، وهو أسلوب متبع في الخصومات السياسية في المنطقة.

2. التداخل القبلي والعائلي

عائلة "السويدان" لها امتدادات في منطقة شبه الجزيرة العربية (نجد تحديدًا)، شأنها شأن معظم العائلات الكويتية التي تنحدر أصولها من قبائل عربية استوطنت الكويت قديمًا. هذا الامتداد الطبيعي يجعل البعض يخلط بين "الأصل القبلي" و"الجنسية السياسية الحالية".

3. إقالته من قناة الرسالة

في عام 2013، أقال الأمير الوليد بن طلال الدكتور طارق سويدان من إدارة قناة "الرسالة" بسبب آرائه السياسية حول الأحداث في مصر آنذاك. هذا الحدث الكبير سلط الضوء عليه وجعل سيرته الذاتية محط فحص وتدقيق من قبل المؤيدين والمعارضين.

عائلة السويدان في الكويت

تعتبر عائلة السويدان من العائلات الكريمة والمعروفة في المجتمع الكويتي. وجذوره تعود إلى منطقة سدير في نجد، ومنها هاجر الأجداد واستقروا في الكويت منذ زمن طويل، وساهموا في بناء الدولة الحديثة. هذا التسلسل التاريخي ينفي أي شائعات حول حصوله على الجنسية حديثًا أو كونه "غير كويتي الأصل".

أبرز محطات طارق سويدان المهنية

بعيدًا عن الجدل حول الهوية، يُعرف طارق سويدان بإنتاجه الغزير الذي رسخ اسمه كويتيًا وعربيًا:

سلسلة قصص الأنبياء: التي حققت مبيعات ومشاهدات مليونية.

كتب الإدارة: مثل "فن الإلقاء الرائع" و"صناعة القائد".

تأسيس قناة الرسالة: حيث كان المدير العام لها لسنوات طويلة وساهم في صياغة الفن الإعلامي الإسلامي الحديث.

