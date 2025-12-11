قيادات حزب الجبهة تتفقد الموقف الميداني لانتخابات الدوائر الملغاة

18 حجم الخط

واصلت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، متابعة أعمالها لسير انتخابات مجلس النواب 2025 أولًا بأول، فى الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، للتأكد من انتظام وسلاسة العملية الانتخابية.

الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية

وتفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، واللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، أعمال الغرفة المركزية لمتابعة العملية الانتخابية، حيث أجريا اتصالات مباشرة عبر تقنية «زووم» مع مسؤولي الأمانات في المحافظات، لمتابعة سير التصويت لحظة بلحظة، والاطمئنان على جاهزية فرق الرصد الميداني وآليات عملها، والوقوف على موقف المرشحين وحجم الإقبال داخل اللجان.

طبيعة المشهد الانتخابي

وأطلع السيد القصير، على التقارير الواردة من الأمانات بالمحافظات للتعرف عن قرب على طبيعة المشهد الانتخابي، موجّهًا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ملاحظات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية ليتم التعامل معها في حينها، مشددًا على الالتزام الكامل بقواعد وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن الخروج بانتخابات تليق بالدولة المصرية وتعكس منافسة شريفة بين جميع المرشحين.

المتابعة اللحظية مع الأمانات الفرعية بالمحافظات

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة القبائل والعائلات المصرية، والنائب مصطفى مجاهد، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالقليوبية، أعمال التصويت في إطار المتابعة اللحظية مع الأمانات الفرعية بالمحافظات، لتقييم معدلات المشاركة والوقوف على سير العملية الانتخابية.

1000203756 1000203759 1000203747 1000203750 1000203753



وجدد حزب الجبهة الوطنية، دعوته للنزول بكثافة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات، باعتبارها الفيصل الأول في تجسيد صوت المصريين وتحقيق الوصول لبرلمان يترجم إرادتهم وتطلعاتهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات لصالح الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.