رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ وزير الرياضة بانتخابه رئيسا للجنة الحكومية الدولية باليونسكو

18 حجم الخط

يتقدم المستشار الدكتور حسين مدكور إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بخالص التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لليونسكو.

هذا الاختيار الأممي يُعد تجسيدًا لثقة المجتمع الدولي

وأكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا الاختيار الأممي يُعد تجسيدًا لثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية المتميزة، وفي قدرة الدكتور أشرف صبحي على نقل نجاحات مصر الرائدة في مجال الرياضة والشباب إلى المحافل الدولية، ليثري بها العمل الرياضي العالمي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الدولي المشرف هو ثمرة طبيعية لجهود سنوات من العمل الدؤوب والتفوق الذي يمتلكه الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا ثقته في أن الوزير سيسهم، من خلال هذا المنصب الرفيع، في تقديم رؤى مبتكرة ودفع عجلة التربية البدنية والرياضة على مستوى العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.