غدا.. الحكم في  257 من انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الأربعاء حكمها في 257 طعن من الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

الجلسة الماضية

يذكر أن الجلسة الماضية، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة 40 طعن لمحكمة النقض وعدم قبول 3 آخرين ومد أجل 257 طعن للحكم بجلسة غدا، على انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

عدد الطعون الانتخابية

وبلغ عدد الطعون الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا،من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

