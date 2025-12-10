قضايا الدولة تواصل فعاليات التوعية والتطوير بشئون المرأة

18 حجم الخط

واصلت أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة بقضايا الدولة، برئاسة المستشارة مي مروان، فعالياتها التوعوية من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات بالمقر الرئيسي للهيئة بالمهندسين.

وشهدت الفعاليات حضورًا وتفاعلًا ملحوظًا من موظفات وموظفي الهيئة من العاملين بالكادر الإداري، بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الموضوعات المطروحة ودورها في دعم حقوق المرأة وتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية لها.

عدد من الاستشارات حول مفهوم مناهضة العنف ضد المرأة

وفي الجلسة الافتتاحية، قدّمت عددا من الاستشارات محاور توعوية حول مفهوم مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدات أن حماية المرأة وتمكينها مسئولية وطنية تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية، واستمرار نشر المعرفة وبناء ثقافة تحترم الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية.

وخلال اليوم الأول، قدّمت كل من المستشارة ولاء محمد يوسف أحمد، والمستشارة داليا أحمد علي العناني محاضرات ناقشت تعريف العنف ضد المرأة وأنواعه وأسبابه، إلى جانب عرض آليات الحماية القانونية والسياسات والمؤسسات الوطنية الداعمة.

أما اليوم الثاني فقد ركّز على الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بمناهضة العنف ضد المرأة، حيث قدّمت المستشارة سارة محمد أحمد أبو القاسم، والمستشارة آية أحمد محمود أحمد، والمستشارة نهاد أحمد عيسى عبد المولى محاضرات تناولت التشريعات الوطنية الداعمة لحقوق المرأة، مع التأكيد على دور المؤسسات في تعزيز ثقافة احترام الحقوق داخل بيئة العمل وفي المجتمع.

كما شهد اليوم ذاته مشاركة المستشارة مي مروان رئيسة أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة، التي ألقت كلمة أكدت فيها التزام الدولة بنشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم دورها الوطني ويعزز حضورها الفاعل في المجتمع. وقد لاقت الكلمة تفاعلًا واسعًا من الحضور لما تضمنته من رسائل توعوية مؤثرة.

وخلال كلمتها، وجّهت المستشارة مي مروان رسالة شكر وتقدير إلى القاضية الجليلة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لجهودها الوطنية الرائدة ودورها الفاعل في دعم منظومة حماية وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مؤكدة أن رؤيتها ودعمها المستمرين يسهمان في تعزيز العمل الوطني المشترك ونشر ثقافة مناهضة العنف على مستوى الدولة.

كما أعربت عن تقديرها للمجلس القومي للمرأة لدوره الريادي في هذا المجال، موجّهة الشكر للدكتورة نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس لحضورها، مؤكدة أن التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق المرأة ودعم مشاركتها.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار مشاركة هيئة قضايا الدولة في حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، ضمن خطة موسعة تنفذها أمانة شئون المرأة بمختلف قطاعات الهيئة، بما يجسد التزام الهيئة المستمر بدعم حقوق المرأة وتمكينها كجزء محوري من مسار التنمية الوطنية الشاملة.

