الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أفلام "رحيل نبيل" و"ضل" و"بيت وبيت" يحصدون جوائز ART بمهرجان البحر الأحمر

سوق مهرجان البحر
سوق مهرجان البحر الأحمر
18 حجم الخط

اختتمت اليوم فعاليات سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، في دورته الخامسة التي بدأت يوم ٦ ديسمبر الجاري، بمشاركة ٢٤ مشروعًا قيد التطوير أو الإنتاج، بالإضافة إلى عرض 8 مشاريع قيد الإنجاز في مرحلة ما بعد الإنتاج، يتنافسون جميعا على العديد من الجوائز المقدمة من الرعاة.

وفي مفاجأة لمشروعات الأفلام وصناع السينما العربية، قررت إدارة قنوات ART رفع قيمة جوائزها هذا العام من ٢ إلى ٣ جوائز بحيث تكون قيمة كل منها ٥٠ ألف دولار، لصالح مشروعات الأفلام أو الانتاج.

 وفاز بالجائزة الأولى مشروع فيلم  "رحيل نبيل" إخراج داليا باعشن، وفاز بالجائزة الثانية مشروع الفيلم "ضل" إخراج دانيا الطيب، في حين فاز مشروع فيلم "بيت وبيت" للمخرجة مها الحاج بالجائزة الثالثة

من ناحية أخرى تشارك ART في فعاليات المهرجان ب 5 أفلام، في مسابقة الفيلم العربي من بينهم فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، إخراج أميرة دياب.

في حين تشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالفيلم الأردني "غرق" Sink للمخرج زين دريعي، كما تشارك في فعاليات المسابقة الرسمية بالفيلم اللبناني " نجوم الأمل والألم" للمخرج سيريل عريس.

 كما تشارك ضمن برنامج "اختيارات عالمية" بالفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد، بالإضافة إقامة عرض خاص للفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، على أن تعرض جميع الأفلام بحضور صناعها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان البحر الاحمر إفتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الخامسة فيلم جنازة ولا جوازة نيللى كريم

الأكثر قراءة

قبل بطولة إنتر كونتنينتال، أزمة بيراميدز بسبب كأس العرب وأمم أفريقيا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

القبض على المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور لـ 24 ديسمبر

إصابة رئيس لجنة فرعية بحالة إغماء فى انتخابات مجلس النواب بأسوان

انتخابات مجلس النواب، بدء ساعة الراحة للقضاة وغلق اللجان في الـ 30 دائرة الملغاة

4 أسباب وراء اختيار مطار الغردقة لتطبيق أول تجربة للقطاع الخاص

بعد قليل، الإدارية العليا تصدر حكمها في 257 طعنا على انتخابات النواب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025

الدولار يسجل 12025 ليرة سورية للبيع في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث، فوائد فصل الشتاء في حياة الصالحين

تفسير رؤية القرد في المنام وعلاقتها بالإصابة بمرض خطير

هل يجوز مقاطعة جار السوء؟ وكيف يتم التعامل معه؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads