أفلام "رحيل نبيل" و"ضل" و"بيت وبيت" يحصدون جوائز ART بمهرجان البحر الأحمر

اختتمت اليوم فعاليات سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، في دورته الخامسة التي بدأت يوم ٦ ديسمبر الجاري، بمشاركة ٢٤ مشروعًا قيد التطوير أو الإنتاج، بالإضافة إلى عرض 8 مشاريع قيد الإنجاز في مرحلة ما بعد الإنتاج، يتنافسون جميعا على العديد من الجوائز المقدمة من الرعاة.

وفي مفاجأة لمشروعات الأفلام وصناع السينما العربية، قررت إدارة قنوات ART رفع قيمة جوائزها هذا العام من ٢ إلى ٣ جوائز بحيث تكون قيمة كل منها ٥٠ ألف دولار، لصالح مشروعات الأفلام أو الانتاج.

وفاز بالجائزة الأولى مشروع فيلم "رحيل نبيل" إخراج داليا باعشن، وفاز بالجائزة الثانية مشروع الفيلم "ضل" إخراج دانيا الطيب، في حين فاز مشروع فيلم "بيت وبيت" للمخرجة مها الحاج بالجائزة الثالثة

من ناحية أخرى تشارك ART في فعاليات المهرجان ب 5 أفلام، في مسابقة الفيلم العربي من بينهم فيلم "جوازة ولا جنازة" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، إخراج أميرة دياب.

في حين تشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بالفيلم الأردني "غرق" Sink للمخرج زين دريعي، كما تشارك في فعاليات المسابقة الرسمية بالفيلم اللبناني " نجوم الأمل والألم" للمخرج سيريل عريس.

كما تشارك ضمن برنامج "اختيارات عالمية" بالفيلم المصري "المستعمرة" للمخرج محمد رشاد، بالإضافة إقامة عرض خاص للفيلم التونسي "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية، على أن تعرض جميع الأفلام بحضور صناعها.

