مخرج فيلم "المستعمرة": أهتم بحكاية رحلة الإنسان في الحياة وتركت الهندسة من أجل السينما (فيديو)

المخرج محمد رشاد، فيتو

عبر المخرج محمد رشاد مخرج الفيلم الروائي الطويل "المستعمرة" عن سعادته لعرض فيلمه لأول مرة في الشرق الأوسط بمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعدما عرض في مهرجان برلين السينمائي في وقت سابق قائلا: "أول عرض للفيلم في برلين كنت متوتر جدا عشان كانت أول مرة وكنت بفكر ازاي الجمهور هيشوف الفيلم.. أما بعد علمي باختيار الفيلم لعرضه في الجونة كنت فرحان للغاية ومتوتر في نفس الوقت لأنه يعرض لجمهور مصري وعربي". 

كواليس تصوير فيلم المستعمرة 

وأضاف "رشاد" خلال لقاء خاص مع "ڤيتو": "تصوير الفيلم في أحد المصانع كان صعبا للغاية.. أنك تجعل ممثلي الفيلم يعملوا على معدات المصنع بشكل حقيقي لم يكن سهلا.. كما أن العمال في المصنع حقيقيين فهذا المزج أفاد التجرية لأنه عمل ميكس.. الممثلين بياخدوا من العمال والعكس أيضا ودي تحربة متعبة لكن ممتعة أيضا". 

 

التنقل بين الأعمال الروائية والوثائقية 

وتابع "رشاد" عن التنقل بين تقديم أعمال روائية وأخرى وثائقية: "الفكرة هي المحرك الأساسي لشكل العمل.. وفي الآخر دا نوع فن ودا نوع فن والاتنين في رأيي عايزين نفس الحرفة.. والمهم أنك تكون بتعرف تحكي سواء وثائقي أو روائي" 

وأردف: "اختلاف كبير بين أول تجربة سينمائية لي قبل سنوات وتجربة فيلم المستعمرة..يمكن الحاجة اللي بتربط كل دا هو الجانب الإنساني أنا مهتم بالأمور التي تحكي رحلة الإنسان في الحياة". 

ترك الهندسة والاتجاه للسينما 

وعن تركه مجال دراسته الهندسة والاتجاه للسينما، أوضح المخرج محمد رشاد أن ذلك يعود لأنه لم يكن محبا لمجال الهندسة، قائلا: "أنا بحب السينما من وأنا صغير بس لأني ولدت في الإسكندرية وقتها مكنش فيه فرص كتير هناك لتعليم السينما وكمان معهد السينما في القاهرة فقط وقتها وكان يصعب علي الانتقال للقاهرة والعيش هناك.. حتى وجدت طريقا لتعلم السينما من خلال معهد الجيزويت بالإسكندرية ودا فتح فرصة ليا ولناس كتير لتعلم فن السينما".

فيلم المستعمرة

يذكر أن فيلم "المستعمرة" روائي طويل للمخرج محمد رشاد، ومشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، من إنتاج مشترك بين "مصر، فرنسا، ألمانيا، قطر، السعودية"، كما سبق وعرِض في قسم زوايا بمهرجان برلين السينمائي.

الجريدة الرسمية