إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص، فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى بمحافظة الوادى الجديد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث تصادم بالوادى الجديد

كان اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطار يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بنطاق دائرة مركز شرطة الخارجة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ملاكى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقى العلاج وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

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