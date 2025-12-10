حبس خادمة بتهمة سرقة 100 ألف دولار من شقة بالعجوزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس خادمة بتهمة سرقة 100 ألف دولار من شقة سيدة فى العجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل سرقة 100 ألف دولار فى العجوزة



البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة العجوزة من سيدة أفادت فيه باكتشافها سرقة 100 ألف دولار من شقتها، وبإجراء التحريات بإشراف العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، تبين أن الخادمة وراء ارتكاب السرقة.



القبض على الخادمة المتهمة بالسرقة



ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المبلغ المسروق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته، ورفع البصمات ومضاهاتها بالمتهمة.

تعرف على حالات تشديد عقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

ويعاقب بالحبس مع الشغل:- في السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- في السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- في السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-في السرقات التي تحدث ليلا.

