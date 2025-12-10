البنك الزراعي يستعرض الفرص التمويلية لشركات التصنيع خلال مشاركته بمعرض "فود أفريكا"

18 حجم الخط

حظي البنك الزراعي المصري بحضور لافت ومميز خلال مشاركته في فعاليات معرض "فود أفريكا" في نسخته العاشرة، المُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة، ويستمر حتى الجمعة 12 ديسمبر.

الفرص التمويلية لشركات التصنيع الزراعي

شهد جناح البنك إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض، للتعرف على أحدث الحلول والبرامج التمويلية، والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لشركات التصنيع الزراعي، والصناعات الغذائية، والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بها، بهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات.

كما حرص البنك على أن يجعل من جناحه نموذجًا لوحدة مصرفية متكاملة، تضم عددًا من القطاعات المتخصصة، في تمويل الشركات بأنواعها الكبرى، والمتوسطة، والصغيرة، لاستعراض منتجاته وخدماته المصرفية، والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة، للإجابة على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى قيام البنك بمنح بطاقات ميزة مجانًا لزوار جناح البنك، لتشجيعهم على التحول لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار مشاركة البنك في فعاليات الشمول المالي لذوي الهمم.

معرض "فود أفريكا"

وخلال مشاركته في المعرض، أكد يحيى العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، أن معرض "فود أفريكا"، يُمثل فرصة جيدة للالتقاء بعدد كبير من الشركات، والمؤسسات العاملة في مجالات التصنيع الزراعي، والصناعات الغذائية، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي والحيواني.

كما يتيح المعرض فرصة كبيرة لإظهار الصورة الجديدة للبنك، وحجم التطور الذي يشهده حاليًا، بهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصًا،لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها، مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، وتمويل العمليات التصديرية، وتقديم كافة أنواع التسهيلات، لدعم جميع أنشطة الشركات، مما يخلق فرصًا جديدة، لتوسيع قاعدة عملاء البنك، وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد ألبير نسان، رئيس مجموعة ائتمان الشركات، أن المعرض يعتبر جسرًا للتواصل بين كافة المعنيين بالتصنيع الزراعي والتصدير، وبالتالي فإنه من الضروري تواجد البنك الزراعي المصري وسط هذه الكوكبة من العارضين، كونه أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، بهدف استعراض خدماته ومنتجاته التمويلية والمصرفية، لجذب عملاء جدد من كبار العملاء، والشركات الكبرى على اختلاف أنشطتها سواء كانت صناعية أو تجارية، أو زراعية وغيرها، بما يمكنها من إنجاز أعمالها مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، والتسهيلات الخاصة بالأنشطة التجارية، وتمويل العمليات التصديرية، وتقديم كافة أنواع الضمانات، بما في ذلك خطابات الضمان لدعم جميع نشاطات الشركة.

