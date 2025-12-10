غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها لمتابعة الانتخابات بالدوائر الـ 30 الملغاة

18 حجم الخط

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الأول بالدوائر الـ ٣٠ الملغاة لانتخابات مجلس النواب.

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها اليوم الأربعاء، لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الأول للاقتراع في الدوائر الـ٣٠ الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ٣٠ الملغاة ضمن المرحلة الأولى، على المقاعد الفردية فقط، حيث ترصد الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.