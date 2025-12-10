الأربعاء 10 ديسمبر 2025
غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها لمتابعة الانتخابات بالدوائر الـ 30 الملغاة

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الأول بالدوائر الـ ٣٠ الملغاة لانتخابات مجلس النواب.

تواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها اليوم الأربعاء، لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الأول للاقتراع في الدوائر الـ٣٠ الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ٣٠ الملغاة ضمن المرحلة الأولى، على المقاعد الفردية فقط، حيث ترصد الغرفة انتظام سير العملية الانتخابية وفتح وغلق اللجان الانتخابية وإقبال الناخبين.

448.73 جنيه، سعر الدولار في بنك السوادن المركزي اليوم الأربعاء 10-12-2025

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

مسجد انشقاق القمر فوق جبل أبي قبيس بمكة المكرمة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

