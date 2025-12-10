تنطلق في التاسعة صباح اليوم، التفاصيل الكاملة لانتخابات مجلس النواب بـ 30 دائرة ملغاة بحكم الإدارية العليا

18 حجم الخط

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت في الدوائر الملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.. حيث يتوجه الناخبون في تلك الدوائر إلى لجان الاقتراع لاختيار 58 مرشحًا على المقاعد الفردية في 10 محافظات، ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت على مدار يومين وتنتهي في التاسعة من مساء غد الخميس، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي لها بعد انتهاء التصويت مباشرة.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 30 دائرة بـ 10 محافظات بيانها كالتالي:

محافظة الجيزة

الدائرة الأولى ومقرها قسم الجيزة

الدائرة الثالثة ومقرها مركز البدرشين

الدائرة السادسة ومقرها قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية

الدائرة التاسعة ومقرها قسم الأهرام

الدائرة العاشرة ومقرها قسم أول أكتوبر

الدائرة الثانية عشرة ومقرها مركز منشأة القناطر

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز سنورس

محافظة المنيا

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة مغاغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة ملوي

الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية ومقرها مركز القوصية

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تيج

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الأولى ومقرها قسم الخارجة

الدائرة الثانية ومقرها مركز الداخلة

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة ومقرها مركز البلينا

محافظة الأقصر

الدائرة الأولى ومقرها قسم الأقصر

الدائرة الثانية ومقرها مركز القرنة

الدائرة الثالثة ومقرها مركز إسنا

محافظة أسوان

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نصر النوبة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أدفو

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى ومقرها قسم أول المنتزه

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية

الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة ومقرها كوم حماده

من جانبها أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه أي مخالفات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، أو تعطيل عملية الاقتراع فى أى من اللجان سواء العامة أو الفرعية، مطالبة أطراف العملية الانتخابية، بالالتزام بالتعليمات والقواعد المعلنة من قبل الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية.

