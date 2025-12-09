خطة بين الكنيست ورئيس مجلس النواب الأمريكي لترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام

18 حجم الخط

أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن رئيس الكنيست أمير أوحانا ورئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وقّعا رسالة توصية مشتركة تهدف إلى دعم ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ جائزة نوبل للسلام.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود منسقة داخل أروقة الكونغرس لاستقطاب رؤساء برلمانات حول العالم للانضمام إلى هذه المبادرة.

أوحانا: لا أحد قدّم للسلام ما قدمه ترامب خلال العام الماضي

وفي ختام الاجتماع الذي عُقد في مبنى الكابيتول بواشنطن، قال أوحانا إن ترامب هو الشخصية الأكثر استحقاقًا للجائزة، مضيفًا: "لا يوجد شخص واحد في العالم بذل جهدًا من أجل السلام خلال السنة الماضية أكثر من ترامب، ولا يوجد من يستحق هذا الاعتراف الدولي مثله."

مايك جونسون: نعمل على حشد برلمانات العالم لترشيح ترامب

أما مايك جونسون، فأكد أن التعاون مع رئيس الكنيست يسعى لتوسيع قاعدة الدعم الدولي لترشيح ترامب، قائلًا: "فخور بأن أعلن أننا نعمل مع قادة من مختلف دول العالم لدعم ترشيح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام".

وأضاف أن رؤية ترامب للشرق الأوسط مهّدت، بحسب تعبيره، "الطريق نحو السلام" وأسهمت في إطلاق سراح آخر الأسرى الأحياء من غزة.

محاولة ترامب للفوز بنوبل لعام 2025

وكان ترامب يسعى للحصول على جائزة نوبل للسلام لعام 2025، متذرعًا بأنه أوقف ثماني حروب وساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، خصوصًا في الشرق الأوسط من خلال الاتفاقات التي نُسبت إلى إدارته.

لجنة نوبل تختار المعارضة الفنزويلية بدلًا منه

لكن لجنة نوبل أعلنت في أكتوبر الماضي منح الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تقديرًا لنضالها من أجل استعادة الديمقراطية في بلدها، ما وضع حدًا لطموح ترامب في تلك الدورة.

تصريحات ترامب بشأن إنهاء الحروب وجائزة نوبل للسلام

في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي ترامب قائلا:"أنهيت ٨ حروب وسأنهي حربا إضافية-في إشارة لقرب التوصل الي اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لانهاء الحرب.

ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام

وواصل الرئيس الأمريكي، قوله: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام على كل حرب أنهيتها".

