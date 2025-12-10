18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 9 مواجهات قوية على رأسها قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



فياريال ضد كوبنهاجن، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 6 HD".

كاراباخ أغدام ضد أياكس، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 7 HD".

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1 HD".

أتلتيك بلباو ضد باريس سان جيرمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 2 HD".

بوروسيا دورتموند ضد بودو جليمت، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 9 HD".

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 8 HD".

بنفيكا ضد نابولي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 7 HD".

يوفنتوس ضد بافوس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 5 HD".

كلوب بروج ضد آرسنال، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 3 HD".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.