مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا، تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 9 مواجهات قوية على رأسها قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
فياريال ضد كوبنهاجن، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 6 HD".
كاراباخ أغدام ضد أياكس، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 7 HD".
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1 HD".
أتلتيك بلباو ضد باريس سان جيرمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 2 HD".
بوروسيا دورتموند ضد بودو جليمت، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 9 HD".
باير ليفركوزن ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 8 HD".
بنفيكا ضد نابولي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 7 HD".
يوفنتوس ضد بافوس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 5 HD".
كلوب بروج ضد آرسنال، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 3 HD".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا