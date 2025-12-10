الأربعاء 10 ديسمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد مانشستر
ريال مدريد ضد مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا، تختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بـ 9 مواجهات قوية على رأسها قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة 


فياريال ضد كوبنهاجن، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 6 HD".

كاراباخ أغدام ضد أياكس، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مصر، 8:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 7 HD".

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 1 HD".

أتلتيك بلباو ضد باريس سان جيرمان، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 2 HD".

بوروسيا دورتموند ضد بودو جليمت، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 9 HD".

باير ليفركوزن ضد نيوكاسل يونايتد، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 8 HD".

بنفيكا ضد نابولي، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 7 HD".

يوفنتوس ضد بافوس، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 5 HD".

كلوب بروج ضد آرسنال، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 3 HD".

