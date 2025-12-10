الأربعاء 10 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

ريا سيهورن تشوق الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسل Pluribus

مسلسل Pluribus، فيتو
مسلسل Pluribus، فيتو
شوقت الممثلة ريا سيهورن، جمهور مسلسل Pluribus، للحلقة الختامية للموسم الأول من المسلسل.

وقالت ريا في تصريحات صحفية: "الأحداث مجنونة.. تمامًا مثل الحلقة الأولى، ردة فعلي تجاه كل حلقة تقريبًا واحدة.. في كل مره أقول، “ماذا!؟” النصوص مكتوبة بشكل جميل جدًا.. كنت سأكون مهووسة بهذا العمل حتى لو لم أكن جزءًا منه.. وبالنسبة للحلقة الأخيرة… فأنا أحببتها جدًا.. وأصبحت على الفور بحاجة ملحة للموسم الثاني".

Image

مفاجأة طاقم عمل مسلسل Pluribus لـ ريا سيهورن

في سياق متصل، فاجأ طاقم مسلسل Pluribus، بطلة العمل ريا سيهورن، أثناء تصوير إحدى حلقات المسلسل.

وكشفت ريا سيهورن، في تصريحات صحفية، أنها لم تكن تعلم أن زميلها السابق في مسلسل Better call saul، "باتريك فابيان"، هو مؤدي دور هاورد هاملين، الذي يظهر صوته في الرسالة الصوتية التي تستقبلها ريا.

وقالت ريا: “لقد فاجأوني… أعتقد أنكم تستطيعون رؤية اللحظة التي قلت فيها: ماذا؟ باتريك؟ لكنني حاولت أن أتدارك الأمر وأكمل أداء المشهد.. وعندما انتهى المشهد، بدأت أضحك وخرجت مسرعة وقلت: إنه باتريك! لقد أحضرتم باتريك! وأخبروني أنهم كانوا يحتفظون بهذا الأمر منذ مدة طويلة فقط لممازحتي".

 

 آبل تصدر نسخة رقمية من رواية “Bloodsong of Wycaro”

 أصدرت شبكة Apple Tv، نسخة رقمية من رواية “Bloodsong of Wycaro”، من تأليف الكاتبة "كارول ستوركا"، والتي ظهرت في الحلقات الأولي التي تم عرضها من مسلسل Pluribus.

Book cover shows a woman with long red hair wearing a blue historical dress standing on a ship deck with sails and sea in background, title Bloodsong of Wycaro in gold letters, author Carol Sturka, published by Apple TV streaming logo. Second image depicts a woman with blonde bob haircut, serious expression, wearing purple blouse with ruffled collar, arms crossed, against dark background.

مخرج Pluribus يعلن تفاصيل جديدة عن المسلسل

كشف المخرج  ڤينس جيليجان، تفاصيل جديدة عن مسلسل آبل المعنون بـ Pluribus.

وذكر المخرج الشهير، في تصريحات صحفية لموقع فاريتي، أن مسلسل Pluribus ربما يستمر لأربعة مواسم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل مع بداية عرضه حصريا علي منصة آبل الرقمية.

وأكد جيليجان، أنه لديه خطة عامة  للمسلسل وفكرة عن نهايته، معلنا أنه تم منح الضوء الأخضر للتحضير للموسم الثاني من المسلسل.

مسلسل Pluribus - بلوريبوس

وقال جيليجا: "خذوا كلامي بحذر، لأنه عندما كان الناس يسألونني في نفس هذه المرحلة اثناء عرض Breaking Bad كم يجب أن يستمر المسلسل، كنت أقول موسمين أو ثلاثة، لكنه انتهى بخمسة، وأعتقد أن ذلك كان مثاليًا.. أود أن أرى Pluribus يستمر طالما ريا سيهورن ترغب في ذلك… أنا في الحقيقة أفعله من أجلها. هي تستحق أن تكون النجمة الكبيرة التي هي عليها الآن".

تفاصيل مسلسل بلوريبوس

تدور  أحداث مسلسل Pluribus، حول فيروس غريب، يجعل جميع سكان كوكب الأرض، في حالة غامضة من السعادة القسرية،، لكن خلف هذا الهدوء شيء مرعب، تحاول اكتشافه شخصية البطلة كارول ستوركا، والتي هي الوحيدة المحصنة ضد هذا الفيروس الغريب الجماعي، وتجد نفسها أمام مهمة إنقاذ البشرية منه.

First image shows a blonde woman with flowing wavy hair wearing a yellow jacket viewed from below with mouth open wide in a dramatic scream expression against solid yellow background. Second image features black background with yellow text reading From the Creator of Breaking Bad above large yellow title PLURIBUS.

أبطال مسلسل Pluribus

ويلعب بطولة مسلسل Pluribus، كل من: الممثلة الشهيرة ريا سيهورن، وكارولينا ويدرا، وكارلوس مانويل فيسجا، وأليكسيس بيرنت، وميريام شور، وماكنزي سكوت، وميخائيل راي، وجنيفر برافو، وجيرميا لتريل كالدويل، ومن إخراج فينس جيليجان.

