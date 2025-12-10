الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يحل مانشستر سيتي ضيفا أمام ريال مدريد في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال. 

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم خارج ملعبه أمام ريال مدريد بعدما تعثر في الجولة الماضية وخسر أمام باير ليفركوزن بهدفين دون رد.

ومن المتوقع تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، حيث سيدفع به المدرب بيب جوارديولا حسب مجريات اللعب.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويسعى نادي ريال مدريد لتعزيز موقعه بين أفضل ثمانية فرق بالمجموعة حيث يتأهل مباشرة لدور الـ16 أول ثمانية فرق بينما يطمح مانشستر سيتي لتحسين مركزه والانتقال إلى المركز السابع أو الثامن في حال الفوز على الريال الذي يحتل المركز السادس حاليًّا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد لقاء اليوم وهو يحتل المرتبة السادسة في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 5 مواجهات، حيث فاز في أربع مواجهات وخسر مباراة.

أما فريق مانشستر سيتي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا مانشستر سيتي ريال مدريد هالاند عمر مرموش مانشستر سيتي أمام ريال مدريد دوري الابطال ريال مدريد ضد مانشستر سيتي ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ريال مدريد و مانشستر سيتي مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

مواد متعلقة

نهائي مبكر، موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة

عمر مرموش ينشر صورا من حفل خطوبته

تقرير الحكم يهدد ريال مدريد بعقوبات مرتقبة بعد مباراة سيلتا فيجو

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الخسارة أمام سيلتا فيجو

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأر بعاء 10-12-2025

كاترين تسجل 1 درجة مئوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس اليوم، سحب رعدية وضربات برق وسقوط حبات برد

دخول مفاجئ للشتاء.. أمطار رعدية تصل إلى حد السيول.. ارتفاع الامواج بشواطئ البحر المتوسط حتى 3 أمتار.. وتحذيرات من تساقط الثلوج

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف أبرزهم الطماطم والبطاطس والبصل

هذه المحافظات تحت سيطرة الأمطار الرعدية اليوم

أخبار مصر: انطلاق انتخابات الدوائر الملغاة، تحذير عاجل من الأرصاد، موعد انتشار القوة الدولية فى غزة

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.84 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا القهوة في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح وربح مالي كبير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 10 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads