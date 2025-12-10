18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يحل مانشستر سيتي ضيفا أمام ريال مدريد في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم خارج ملعبه أمام ريال مدريد بعدما تعثر في الجولة الماضية وخسر أمام باير ليفركوزن بهدفين دون رد.

ومن المتوقع تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، حيث سيدفع به المدرب بيب جوارديولا حسب مجريات اللعب.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويسعى نادي ريال مدريد لتعزيز موقعه بين أفضل ثمانية فرق بالمجموعة حيث يتأهل مباشرة لدور الـ16 أول ثمانية فرق بينما يطمح مانشستر سيتي لتحسين مركزه والانتقال إلى المركز السابع أو الثامن في حال الفوز على الريال الذي يحتل المركز السادس حاليًّا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل ريال مدريد لقاء اليوم وهو يحتل المرتبة السادسة في مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 5 مواجهات، حيث فاز في أربع مواجهات وخسر مباراة.

أما فريق مانشستر سيتي فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراة.

