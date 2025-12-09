زيلينسكي يطرح رؤيته للتهدئة وإعادة الإعمار ويكشف تفاصيل لقاءات مرتقبة مع واشنطن

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، شرط أن تقدم موسكو التزامًا مماثلًا بوقف الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية. وشدد على أن هذا البند يمكن أن يشكل خطوة مهمة في إطار السعي لتهيئة مناخ ملائم لخطة السلام.

زيلينسكي: إعادة الإعمار في أوكرانيا جزء أساسي من التحضيرات لخطة السلام

وأوضح زيلينسكي أنه يرغب في مناقشة ملف إعادة إعمار أوكرانيا مع الجانب الأمريكي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من التحضيرات الجارية لخطة السلام المقترحة. وأضاف أن مستقبل إعادة الإعمار يحتاج إلى توافق دولي وإلى ضمانات مالية وسياسية طويلة الأمد.

اجتماعات أوروبية وأمريكية حاسمة خلال هذا الأسبوع

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مهمة مع الشركاء الأوروبيين، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين أمريكيين على مستوى مجلس الأمن القومي، وذلك لمتابعة التقدم في مسار السلام والتنسيق بشأن الملفات الأمنية والعسكرية.

تحركات مكثفة لعقد لقاء رفيع المستوى مع الولايات المتحدة

وكشف زيلينسكي أن كييف ستبذل كل ما في وسعها لعقد اجتماع على أعلى مستوى مع الولايات المتحدة خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تثبيت التفاهمات ودفع مسار المفاوضات نحو نتائج ملموسة.

نفي أوكراني لوجود تهديدات أمريكية بشأن برنامج أسلحة "بيرل"

ونفى الرئيس الأوكراني صحة ما تردد عن تهديد واشنطن بوقف برنامج أسلحة "بيرل" خلال محادثات السلام، مؤكدًا أن التعاون العسكري بين البلدين مستمر دون ضغوط أو شروط إضافية، وأن الشراكة الدفاعية بين الجانبين ثابتة في ظل الظروف الحالية.

