رئيس الوزراء يفتتح مصنع "ليوني العالمية" لضفائر السيارات بمدينة بدر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر – محور الروبيكي، بمحافظة القاهرة، على مساحة 14 ألف م2، ورافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

مدبولي يفتتح مصنع "ليوني مصر" العالمية لضفائر السيارات بمدينة بدر





وشارك في فعاليات الافتتاح كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى للسيارات، و"مارين ديالي"، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الألمانية العربيةAHK" "، و"ميجيل هوربش"، الملحق الاقتصادي الألماني بالقاهرة.



وكان في الاستقبال كل من المهندس شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، والدكتور أنيس كمون، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، وأندرياس كريفكا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة ليوني العالمية، وعددٍ من قيادات ومسئولي الشركة.

رئيس مجلس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية



وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، لذا فالحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل توطين هذه الصناعة الحيوية، ضمن خطة أشمل لتوطين الصناعة بوجه عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع المهم، من خلال تيسير إقامة ونمو المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في صناعة مكونات السيارات، باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات لبناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في تعميق صناعة السيارات كركيزة أساسية للتصنيع والنقل المستدام.

مدبولي: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الضفائر الكهربائية



وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الضفائر الكهربائية، حيث تحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.

مصنع "ليوني العالمية" لضفائر السيارات بمدينة بدر



وخلال مراسم فعاليات افتتاح المصنع؛ قدم المهندس شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، عرضا حول شركة " ليوني " أشار خلاله إلى أن شركة " ليوني ألمانيا" تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات؛ سواء المزودة بمحركات الوقود التقليدية، أو المحركات الكهربائية الحديثة.



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس شريف الدسوقي أن شركة "ليوني" تمتلك شبكة واسعة من العمليات الإنتاجية تمتد إلى 30 دولة حول العالم، مما يجعلها من أهم الموردين الرئيسيين في قطاع مكوّنات السيارات.



وتحدث عن شركة "ليوني مصر"، موضحا أنها تعتبر إحدى الشركات التابعة مباشرة لمجموعة "ليوني" العالمية، وتتواجد في ثلاثة مواقع صناعية رئيسية بمصر بنظام المناطق الحرة، وهي: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة الخاصة بمدينة بدر – محور الروبيكي، ومدينة أسيوط، وقد أصبحت خلال السنوات الماضية مركزًا إنتاجيًا مهمًا داخل الشبكة الدولية للمجموعة، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركة ليوني مصر تبلغ حاليا 45 ألف ضفيرة يوميا على ثلاث نوبتجيات.



وخلال عرضه، أشار الدسوقي إلى أن "ليوني مصر" بدأت نشاطها في عام 1998، حيث احتفلت هذا العام بمرور 27 عامًا على تأسيسها في السوق المصرية، ويبلغ عدد المصانع الحالية التابعة للشركة 15 مصنعًا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لخدمة كبرى شركات تصنيع السيارات حول العالم.



وفيما يخص المشروعات التوسعية الجديدة، لفت إلى ان مصنع "ليوني بدر 4" الذي افتتحه رئيس الوزراء اليوم، والمقام على مساحة 14,000 متر مربع، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن خطة التوسع لتعزيز القدرات الإنتاجية في مصر.



كما لفت إلى أن "ليوني مصر" تضم حاليًا ما يقرب من 6000 مهندس وفني وعامل، بما يعكس حجم العمليات الإنتاجية ونموها المستمر، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في توفير فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية.



وأوضح أن صادرات "ليوني" خلال عام 2024 بلغت ٢٤٠ مليون يورو، وحصلت على المركز الثاني في التصدير على مستوى المناطق الحرة



وأضاف: في 4 نوفمبر الماضي، وقّعت الشركة عقدًا جديدًا لشراء قطعة أرض بمساحة 92,000 متر مربع من الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ بهدف إنشاء مجمع صناعي جديد، لتعزيز مساهمة الشركة في سلسلة الإمداد العالمية لقطاع السيارات.



وعقب انتهاء العرض التقديمي حول الشركة، ألقى الدكتور/ أنيس كمون، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، كلمة، عبر خلالها عن سعادته في الاحتفال اليوم بافتتاح المنشأة الجديدة في بدر، والتي تمثل محطة مهمة تعكس التزام شركة " ليوني" بالابتكار والتميز التشغيلي، والاستثمار طويل المدى في مصر.



وقال الرئيس التنفيذي: "خلال سنوات عملي كمدير عام للشركة في مصر، شهدت التطور الكبير الذي حققته "ليوني"، فقد كان نجاحنا دائما قائما على عاملين أساسيين هما السعي المستمر نحو التميز، وتطوير قدرات كوادرنا. إن شغف موظفينا ومهنيتهم والتزامهم هو ما يرفع أداء شركتنا إلى مستويات أعلى، وتجسد مصانعنا الجديدة هذا النهج بشكل واضح".

