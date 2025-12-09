مجموعة مصر، الإمارات يتقدم على الكويت 2-0 بالشوط الأول في كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، انتهى الشوط الأول من مباراة الإمارات والكويت بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب 974، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب المقامة على الأراضي القطرية.

تقدم المنتخب الإماراتي بهدف أول في الدقيقة 16 عن طريق يحيى الغساني، قبل أن يعزز اللاعب نفسه تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 18.

وكان أولاريو كوزمين مدرب منتخب الإمارات، قد أعلن التشكيل الرسمي للأبيض لخوض مباراة الكويت بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

تشكيل الإمارات ضد الكويت

دخل منتخب الإمارات مباراته أمام الكويت بتشكيل مكون من:

حمد المقبالي في حراسة المرمى، ثم روبين فيليب، لوكاس بيمنتا، ساشا إيفكوفيتش، ماركوس ميلوني، ماجد راشد، نيكولاس خيمينيز، يحيي الغساني، علي صالح، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا.

تشكيل الكويت أمام الإمارات

فيما دخل منتخب الكويت مباراته أمام الإمارات بتشكيل يضم كل من:

خالد الرشيدي بحراسة المرمى، ثم فهد الهاجري، خالد صباح، معاذ الظفيري، عبد الوهاب العوضي، فواز عايض، أحمد الظفيري، يوسف ماجد، سلطان العنزي، محمد دحام، يوسف ناصر.

ترتيب الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، وفي رصيده نقطة واحدة خلفًا لمنتخب مصر صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين والأردن المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، فيما يأتي الكويت رابعًا برصيد نقطة خلفًا للأبيض المتفوق بفارق الأهداف.

كلا المنتخبين الإمارات والكويت يسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم، وخسارة منتخب مصر أمام الأردن من أجل عبور أحدهما إلى دور الـ 8 ببطولة كأس العرب، رفقة المنتخب الأردني .

