قبل التقديم، تعرف على أبرز الاختلافات بين شقق "ظلال" و"ديارنا" بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار التقديم لحجز شقق ديارنا للاسكان المتوسط وشقق ظلال للاسكان الفاخر التي تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة حتى 15 ديسمبر الجاري.

ونستعرض أبرز الاختلافات بين شقق المشروعين قبل التقديم:

التقديم على شقق ظلال بالمدن الجديدة

أولا: شقق ظلال

الشقق للإسكان الفاخر

الطرح يضم ٩٤١٢ شقة بمدن (العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد).

250 ألف جنيه جدية الحجز.

التقديم عبر منصة مصر العقارية

الشقق كاملة التشطيب والتسليم خلال عامين

أسعار شقق ظلال بالمدن الجديدة

أسعار شقق ظلال كالتالي:

-مدينة الشيخ زايد:

عدد الوحدات: 260 وحدة.

سعر المتر: 34,900 جنيه.

-مدينة القاهرة الجديدة:

عدد الوحدات: 1144 وحدة.

سعر المتر: 33,250 جنيه.

-مدينة العلمين الجديدة:

عدد الوحدات: 2548 وحدة.

سعر المتر: 29,000 جنيه.

-مدينة ٦ أكتوبر:

-عدد الوحدات: 1196 وحدة.

سعر المتر: 32,600 جنيه.

-مدينة حدائق العاصمة:

عدد الوحدات: 1300 وحدة.

سعر المتر: 27,600 جنيه.

-مدينة الشروق:

عدد الوحدات: 1248 وحدة.

سعر المتر: 30,950 جنيه.

-مدينة العبور:

عدد الوحدات: 286 وحدة.

سعر المتر: 30,100 جنيه.

-مدينة العاشر من رمضان:

عدد الوحدات: 1430 وحدة.

سعر المتر: 26,900 جنيه.

التقديم على شقق ديارنا بالمدن الجديدة

ثانيا: شقق ديارنا

-الشقق للإسكان المتوسط

- الطرح يضم ١٠٦١٤ شقة بمشروع بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة).

-مقدم جدية حجز 200 ألف جنيه .

-الشقق كاملة التشطيب والتسليم خلال عامين

-التقديم عبر منصة مصر العقارية

وأسعار الشقق كالتالي:

• مدينة العلمين الجديدة

سعر المتر 19000 جنيه

• مدينة أكتوبر الجديدة

سعر المتر 18500 جنيه

• مدينة حدائق أكتوبر

سعر المتر 22000 جنيه

• مدينة المنيا الجديدة

سعر المتر 16900 جنيه

• مدينة بدر

سعر المتر 18300 جنيه

• مدينة برج العرب الجديدة

سعر المتر 17700 جنيه

• مدينة بنى سويف الجديدة

سعر المتر 17000 جنيه

• مدينة سوهاج الجديدة

سعر المتر 16500 جنيه

• مدينة 15 مايو

سعر المتر 18400 جنيه

• مدينة السادات

سعر المتر 17500 جنيه

• مدينة السويس الجديدة

سعر المتر 17500 جنيه

• مدينة العبور الجديدة

سعر المتر 18700 جنيه

• مدينة دمياط الجديدة

سعر المتر 21500 جنيه

• مدينة قنا الجديدة

سعر المتر 15900 جنيه

• مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط

سعر المتر 16000 جنيه

