667 ألف ناخب يدلون بأصواتهم في الدائرة الثالثة الملغاة بالفيوم غدا

يتوجه غدا إلى صناديق الاقتراع في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، 667149 ناخبا مقيدون في 73 مركزا انتخابيا، تضم 93 لجنة فرعية، لاختيار 3 نواب من المرشحين لمجلس النواب البالغ عددهم 22 مرشحا، تقدم منهم 4 مرشحين للهيئة الوطنية للانتخابات باعتذارات عن عدم استكمال المنافسة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال انتخابات الجولة الأولى بالدائرة.

مفاجآت الدائرة الثالثة

كانت الدائرة الثالثة بالفيوم، وتضم مراكز طامية وسنورس وسنهور نجت من الإلغاء من الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن عددا من المرشحين المتضررين من خروقات الآخرين، تقدموا بطعون أمام المحكمة الإدارية، التي قضت بإبطال الانتخابات بالدائرة.

وعقب صدور الحكم تقدم 4 مرشحين باعتذارات عن عدم استكمال السباق، مكتفين بإثبات الخروقات في العملية الانتخابية، ويسعي الباقون إلى إثبات الذات وتحقيق ما يطمحون إليه على حساب مرشحو تخالف الأحزاب.

تحليل أبناء الدائرة

ويؤكد محللون من أبناء الدائرة أن التحالف سيخسر على الأقل مقعد واحد من بين المقاعد الثلاث، بعد تزايد شعبية مرشح حزب النور على الأرض، واطمئنان الناخبين على سلامة وأمن اللجان من أي خروقات جديدة للنظام الانتخابي.

حيث أن عدد المرشحين تراجع بعد الاعتذارات إلى 18 مرشحا، ما يؤدي إلى تفتيت الأصوات، والذي بدوره قد يؤدي إلى إعادة على المقاعد الثلاثة بين مرشحي التحالف من جانب ومرشحين من المستقلين بالإضافة إلى مرشح حزب النور.

يذكر أنه تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز ابشواي، ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة 19 مقعد منهم 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

