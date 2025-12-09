الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو
18 حجم الخط

سعر صرف الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ارتفاعا خلال حركه تعاملات، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، بنحو 8 قروش وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية. 


أسعار الدولار في البنوك اليوم

 وفق آخر تحديثات الأسعار، جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كما يلي:
47.54 جنيه للشراء.
47.67 جنيه للبيع. 

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:
47.55جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

نرشح لك: الدولار بكام فى بنك مصر ؟ 

وفي بنك كريدى أجريكول، فقد سجل الدولار:

47.55جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

نرشح لك: الدولار وصل لكام فى بنك كريدى أجريكول؟ 
أما في البنك الأهلي المصري، استقرت الأسعار عند:

47.55جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

الدولار وصل لكام فى البنك الأهلى المصري؟

وفي البنك بنك قطر الوطنى، استقرت الأسعار عند:

47.55جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.

<span style=
سعر الدولار، فيتو

أهمية الدولار داخل البنوك المصرية

يُعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولا داخل البنوك المصرية نظرا لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعره استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي.

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

-شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

-الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.

-السيطرة على معدلات التضخم.

-زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.

<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

تستمد قوة الدولار جزءا كبيرا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

نرشح لك: الدولار وصل لكام النهارده ؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجهة الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر صرف الدولار أمام الجنيه سعر الدولار فيتو سعر الدولار مباشر الدولار وصل لكام فى البنك الاهلى المصرى الدولار وصل لكام الدولار فيتو الدولار فى البنوك الدولار فى البنك المركزى المصرى الدولار في البنك المركزي الدولار بكام فى بنك مصر

مواد متعلقة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

حالة من النشاط بمؤشر الذهب في التداولات العالمية والأونصة تلامس هذا المستوى

آخر تطورات سعر جرام الفضة اليوم الثلاثاء في مصر

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الفرنك السويسرى يستقر أمام الجنيه بحركة تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء

هيئة الاستثمار تبحث مع Fountain Set limited إنشاء مجمع صناعي للنسيج باستثمارات 100 مليون دولار

مؤشر الدولار عالميا، بين ضغوط الفائدة وتوترات الأسواق

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وسبورتنج لشبونة في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

حالة الطقس غدا الأربعاء، رياح تزيد من الإحساس بالبرودة

البنك الأهلي يكتسح بيراميدز 6-1 في كأس عاصمة مصر

تنظيم الاتصالات يحذر من محاولات اختراق للهواتف المحمولة فى مصر (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر من السيول (فيديو)

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

غدا، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مظاهر حماية الله لسيدنا رسول الله والعناية الإلهية وإحاطتها بحياته

هل نحن مطالبون بتطبيق أفعال النبي كما هي بحذافيرها؟ الإفتاء توضح

ما حكم المراهنات في الألعاب الإلكترونية؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads