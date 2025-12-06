وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى

18 حجم الخط

أكد الدكتور عمر عزام، وكيل كلية طب قصر العيني بـ جامعة القاهرة، لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، أن اللقاءات العلمية المشتركة بين التخصصات المتداخلة تمثل محورًا أساسيًا في رسالة قصر العيني تجاه المجتمع الجامعي وخدمة المريض.

جاء ذلك خلال فعاليات يوم الدوار الذي نظمه نظّم قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب قصر العيني، بالمشاركة مع قسم المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي.

تعاون بين الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية بقصر العيني

وأضاف عزام أن التعاون بين الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية يثري العملية التعليمية ويرفع كفاءة الخريجين.

وأكد أن مؤتمر «يوم الدوار» يأتي نموذجًا عمليًا لهذا التكامل من خلال تناول عرض مرضي معقّد كاضطرابات الدوار وعدم الاتزان، حيث تتقاطع فيه مسارات التشخيص والعلاج بين أقسام الأنف والأذن والمخ والأعصاب والعيون.

وجاءت فعاليات يوم الدوار في إطار دعم اللقاءات العلمية البينية بين الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية، وتعزيز تكامل التخصصات الطبية لخدمة منظومة التعليم الطبي والقطاع العلاجي بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأقيمت فعاليات اليوم تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مسعد عبد العزيز، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة نيرفانا الفيومي، رئيسة قسم المخ والأعصاب والفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، وبحضور الدكتور أسامة عبدالنصير، أستاذ أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالكلية والدكتور محمد شبانة، رئيس وحدة السمعيات بالقسم، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

